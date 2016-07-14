国际油市：柴油裂解价差和现货升水暴跌，因后市展望悲观

路透新加坡7月14日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货升水周四缩窄，柴油较迪拜原油裂解价差跌至两个月低点，因后市展望愈加悲观。

“昨晚公布的EIA数据相当糟糕，此外需求出现季节性放缓以及地区出口上升，”新加坡一交易员说。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 急增405.8万桶，市场预估为增加25.6万桶。

含硫500ppm柴油较迪拜原油裂解价差 周四下跌0.75美元至每桶10.72美元，为5月18日以来最低。

指标柴油现货升水亦大幅下跌，交易商称，此前卖家更加急迫地以较低价格出售。含硫500ppm柴油现货升水GO005-SIN-DIF几近跌0.17美元，较新加坡报价每桶仅高出0.02美元，为6月27日以来最低。

“要不了多久，(含硫500ppm柴油现货)就会转为贴水，”另一位新加坡的交易商称。

印度近期一波柴油需求热帮助缓解了一些供应过剩，但此后柴油需求增长已差不多消失。

“印度最新数据反映出需求增长放缓，可能是雨季开始所致，”JBC Energy在周四的每日客户报告中称。

JBC Energy称，虽然雨季对印度柴油需求增长有拖累作用，但柴油价格按月上涨7%也给需求带来压力。

因此，“我们预计今年余下时间里(印度的)柴油需求增长将保持疲弱，”JBC称。

中国海洋石油总公司(CNOOC，中海油)表示，将在未来五年控制总炼化产能，并加速建设加油站，认为石化行业面临供给过剩和效益的压力。

石油输出国组织(OPEC)代表称，最大出口国沙特的语气有所改变，似有想支撑市场的迹象--目前仅止于口头上发力。两年前沙特带领OPEC弃守了支持油价的历史使命。

新加坡市场据报达成六笔现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻