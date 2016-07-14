版本:
中国
债券 | 2016年 7月 14日 星期四 23:11 BJT

标题新闻：英国外交大臣约翰逊称尽管英国公投结果为退欧，但英国在欧洲可能扮演更重要的角色

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐