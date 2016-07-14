欧元债市：德债收益率触及两周高位，因英国央行意外维持利率不变

* 英国央行维持利率不变，令市场意外

* 欧洲央行可能有更多时间，但预计将进一步放宽政策

路透伦敦7月14日 - 德国10年期公债收益率周四上升至两周高位，此前英国央行在上月公投决定退欧后首次举行的政策会议上宣布维持利率不变，令原本预计央行将减息的投资者意外。

尽管英国央行称可能很快将出台刺激计划，但市场原本消化央行今日会在逾七年来首次减息，以应对上月公投决定退欧对经济造成的冲击。在英国央行公布政策决定后，英镑急升，英债和其他指标公债收益率也上涨，英国股市下跌。

近年英国央行的政策决定对欧洲大陆无甚影响，特别是自2009年以来英国央行一直维持利率不变。不过，英国退欧带来的不确定性为全球经济成长迟滞增添了不明朗因素，可能驱使其他主要央行推出另一轮刺激措施。

英国央行表示，一旦该行评估完英国退欧对经济的影响，或在三周时间内推出刺激措施，可能是“一整套措施”。

货币市场目前消化欧洲央行下周将利率下调10个基点至负0.50%的机率为大约20%，低于英国央行会议前的约30%。市场完全消化英国央行将在年底前减息一次 。

“尽管欧洲央行不会仅仅因为英国央行的决定而采取行动，但英国经济成长前景出现任何转变，将也可能影响欧洲经济成长，欧洲央行将密切关注这情况，”BMO Global Asset Management全球利率部门主管Michiel de Bruin说。

“如果欧洲央行继续放宽货币政策，我也不会感到意外，对公债的需求将明显增加。”

欧元区指标10年期德债 收益率周四上涨最多7个基点，至负0.07%，为近两周最高水准。10年期英债 收益率升5个基点，至0.80%。

不过，两者仍垂手可及其纪录低位，因对全球经济成长迟滞的忧虑巩固避险公债需求，尽管收益率已处于极低的水准。

“英国央行的决定减轻了欧洲央行马上行动的压力，”RIA Capital Markets债市策略师Nick Stamenkovic表示。“但很可能进一步放宽政策，有可能在9月。”

一衡量长期欧元区通胀预期的市场指标升至三周最高位，因油价升约1%。