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债券 | 2016年 7月 15日 星期五 01:03 BJT

南非汇市：兰特兑美元急升2%，全球风险意愿增强

路透约翰内斯堡7月14日 - 南非兰特周四急升至两个半月高位，全球高收益资产需求上升，因投资者撤出发达经济体低收益资产的头寸。

1515GMT，兰特兑美元 上涨2.1%，至14.1800兰特，为5月3日来最高水准，纽约昨日尾盘收报14.855，兰特再次测试重要的心理水准，可能不久将进一步上涨。

技术分析显示，兰特再次上探技术阻力位约14.2000，此为4月触及的水准，如果成功突破，将为升至13.90兰特开啓大门。

兰特盘初上涨，因预计英国央行将减息，且尽管英央行意外维持利率不变，兰特仍扩大涨幅，因风险意愿上升，提振所有新兴市场资产。

兰特对基本符合预期的南非矿业产出萎缩数据不作反应。南非公布，5月矿业产出下降4.4%，为连续第九个月下跌。

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