南非汇市：兰特兑美元急升2%，全球风险意愿增强

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透约翰内斯堡7月14日 - 南非兰特周四急升至两个半月高位，全球高收益资产需求上升，因投资者撤出发达经济体低收益资产的头寸。
1515GMT，兰特兑美元 上涨2.1%，至14.1800兰特，为5月3日来最高水准，纽约昨日尾盘收报14.855，兰特再次测试重要的心理水准，可能不久将进一步上涨。
技术分析显示，兰特再次上探技术阻力位约14.2000，此为4月触及的水准，如果成功突破，将为升至13.90兰特开啓大门。
兰特盘初上涨，因预计英国央行将减息，且尽管英央行意外维持利率不变，兰特仍扩大涨幅，因风险意愿上升，提振所有新兴市场资产。
兰特对基本符合预期的南非矿业产出萎缩数据不作反应。南非公布，5月矿业产出下降4.4%，为连续第九个月下跌。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。