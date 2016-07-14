英国债市：英债收益率触及10日高位，因英央行意外维持利率不变

路透伦敦7月14日 - 英国公债收益率周四升至10日高位，此前英国央行在上月公投决定退欧后首次举行的政策会议上宣布维持利率不变，令原本预计央行将减息的投资者意外。

投资者和分析师原本预计，英国央行会将利率从0.5%下降至纪录新低0.25%。但英国央行表示，可能等到下月才行动，届时央行将厘清英国经济放慢速度有多快，且可能是推出一套刺激计划。

在英国央行公布决定后，英债收益率大涨，英镑短期利率期货下跌，尽管市场对英国央行的决定反应不是一些投资人担心的那么强烈。

“市场本来可能表现更差，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald说。

“那是因为本周稍早消除了一重大不确定因素，归因于新英国首相特雷莎梅组建了新政府，这事情本来可以拖延至9月，以及日本的选举结果。”

20年期 和30年期英债 收益率分别触及峰值1.541%和1.686%，皆为7月4日来最高。五年期英债 收益率也上涨至6月30日来最高水准。

10年期英债升幅最大，上扬5个基点，报0.795%，尽管仍略低于7月12日高位。

2016年和2017年英镑短期利率期货<0#FSS:>下跌介乎5-7个跳动点。(完)