纽约期市：原糖劲涨逾4%，受巴西一港口终端发生火灾刺激

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦7月14日 - 原糖期货周四劲升逾4%，受巴西桑托斯港口Rumo终端发生火灾的消息提振，而阿拉比卡咖啡上涨，迫近本周触及的一年半高位，因预报最大出产国巴西天气寒冷。
纽约可可期货升至6月23日来最高水准，当日英国在进行退欧公投，尚未公布结果。伦敦可可下跌，因英镑 上涨带来压力。
软商品市场受买需带动全面攀升，追踪19种商品走势的汤森路透核心商品指数 升1%，美元 下跌。
10月原糖期货 收升0.43美分，或2.2%，报每磅19.91美分，盘中劲涨4.3%至20.32美分。成交量温和。
交易商表示，原糖在盘初上涨，受Rumo终端起火的消息提振，这场火灾很快受到控制，但Rumo终端只能进行有限度的运作，尽管公司发言人后来表示，预计数小时后将恢复正常运作。
交易员称，他们在等待甘蔗行业协会Unica周五公布的数据，该报告可能显示巴西中南部压榨速度上升。
10月白糖期货 收涨5.80美元，或1.1%，报每吨544.60美元。在近月合约将于周五到期前，8月/10月合约贴水降至合约低位。
9月阿拉比卡咖啡 收高4.5美分，或3.1%，报每磅1.5215美元，9月罗布斯塔咖啡 收高26美元，或1.4%，报每吨1,842美元。
9月伦敦可可 收跌12英镑，或0.5%，报每吨2,479英镑。因7月合约到期，7月/9月合约升水LCCN6-U6在87英镑合约高位至20英镑大幅波动。
纽约9月可可 收高14美元，或0.5%，报每吨3,157美元。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
20国集团(G20) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选