纽约期市：原糖劲涨逾4%，受巴西一港口终端发生火灾刺激

路透纽约/伦敦7月14日 - 原糖期货周四劲升逾4%，受巴西桑托斯港口Rumo终端发生火灾的消息提振，而阿拉比卡咖啡上涨，迫近本周触及的一年半高位，因预报最大出产国巴西天气寒冷。

纽约可可期货升至6月23日来最高水准，当日英国在进行退欧公投，尚未公布结果。伦敦可可下跌，因英镑 上涨带来压力。

软商品市场受买需带动全面攀升，追踪19种商品走势的汤森路透核心商品指数 升1%，美元 下跌。

10月原糖期货 收升0.43美分，或2.2%，报每磅19.91美分，盘中劲涨4.3%至20.32美分。成交量温和。

交易商表示，原糖在盘初上涨，受Rumo终端起火的消息提振，这场火灾很快受到控制，但Rumo终端只能进行有限度的运作，尽管公司发言人后来表示，预计数小时后将恢复正常运作。

交易员称，他们在等待甘蔗行业协会Unica周五公布的数据，该报告可能显示巴西中南部压榨速度上升。

10月白糖期货 收涨5.80美元，或1.1%，报每吨544.60美元。在近月合约将于周五到期前，8月/10月合约贴水降至合约低位。

9月阿拉比卡咖啡 收高4.5美分，或3.1%，报每磅1.5215美元，9月罗布斯塔咖啡 收高26美元，或1.4%，报每吨1,842美元。

9月伦敦可可 收跌12英镑，或0.5%，报每吨2,479英镑。因7月合约到期，7月/9月合约升水LCCN6-U6在87英镑合约高位至20英镑大幅波动。

纽约9月可可 收高14美元，或0.5%，报每吨3,157美元。

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