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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 09:30 BJT

中国投资：中国财团将向南非投资28亿美元，涉及电力和生铁等领域

路透约翰尼斯堡7月14日 - 南非政府周四称，一个中国投资者财团将向南非经济投资逾400亿兰特(28.1亿美元)，建立一个工业园。

南非贸易工业部称，以香港矿权交易所为首的中国投资者财团，将向南非林波波省的Musina-Makhado特别园区进行投资，涉及电力、生铁和炼钢厂等大宗商品领域。

该部在声明中称，这些项目将在五年内落实，将为该地区带来约2.1万个就业岗位。

该部称，园区将提炼和精选铬、锰、炼焦煤和石灰等矿产，与南非国家工业化目标相符。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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