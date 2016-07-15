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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:19 BJT

金砖国家：7月14日股汇市收盘纵览

路透7月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月14日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.12%，报865.93点。

中国股市：沪综指缩量微收跌结束三连涨，受权重股走弱拖累

中国汇市：人民币随中间价小幅收升，波动区间狭窄机构参与倒量

香港股市：收高1.1%，寄望英国央行将会降息

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巴西股市：股汇市均上扬，因寄望巴西代理总统特梅尔(Michel Temer)将能够推进撙节举措。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.62%，报55,480.868点，为连续第七个交易日上涨。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2580/95，上日收报3.2730/45。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.03%，报46,273.49点；大盘综合指数 收盘上涨0.04%，报52,837.03点。

南非汇市：兰特兑美元急升2%，全球风险意愿增强

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印度股市：NSE指数触及逾11个月新高，追随全球市场涨势，但在企业公布季度财报以及政府宣布央行总裁继任人选之前，大盘涨势受限。BSE指数 收盘上涨0.46%，报27,942.11点；NSE指数 收盘上涨0.53%，报8,565点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.91/66.92，上日收报67.05/67.06。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.11%，报972.44点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.9%，报505.81点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.57%，报62.85；卢布兑欧元 升值1.28%，报69.863。(完) (整理 王颖；审校 王兴亚)

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