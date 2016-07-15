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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:08 BJT

《中国重要政经日程》--7月15日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年上半年国民经济运行情况，并答记者问。

--中国国务院总理李克强出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议，至16日。

=============================近期重要政经日程==========================

7月16日（周六）

--中国国务院副总理刘延东出席在清华大学举行的第五届世界和平论坛开幕式并致辞。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

7月24日（周日）

*--中国人民银行和佳通银行主办的2016国际货币论坛在北京举行。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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