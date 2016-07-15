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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:15 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月15日

*工商时报：

--台积电 与大立光 昨日在业绩说明会所释出讯息，大致上略优于外资圈预期，外资认为科技双雄短线股价应该会顺着台股资金行情来走，但整体而言，享有毛利率回温题材的大立光，股价表现应会优于第四季仍得面临库存调整压力的台积电。

--受到重税因素打击，今年地产开发商纷纷采取减量保价策略，使得2016年上半年新推案只有814.8亿台币；比起2015年同期已大幅萎缩31.29%，更创下2003年SARS以来、最近13年来的窒息量。

*经济日报：

--台股惊惊涨，外资虽然近期买超力道不弱，加权指数却愈涨愈少，出现欲振乏力的迹象。专业投资机构指出，指数虽然屡创今年新高，但八大官股行库券商7月以来卖超逾122亿台币，卖压更甚国安基金，投资人仍须居高思危。

--瑞银证券认为，随着台湾的边际风险增加，将台股投资评等调整为中立，年底前目标指数位置则由8,600点下修至8,400点，使得瑞银成为近期外资圈中首家对台股看法转趋保守的代表性券商；而某港系大型券商也将台湾市场评级为中立。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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