美国FED：亚特兰大联储总裁称英国公投带来不确定性，升息要谨慎耐心

“我不认为联邦公开市场委员会(FOMC)在政策利率设定上落后于形势。因此，我对于近期对政策采取审慎且有耐心的态度感到满意。”洛克哈特表示。“有时你就是必须花点时间，让事情沉淀一下。”

洛克哈特并未表明可能要多少时间形势才会明朗，但其评论显示自去年12月进行了10年来的首次升息后，美联储对于预期政策的态度已发生明显改变。年初时洛克哈特还是预期今年会升息四次的美联储多名官员之一。

之后美联储利率前景中值已降到今年升息两次；许多投资人认为，那还算乐观的，更可能只升息一次，甚至年内都不升息。

洛克哈特称，美国经济本身表现不错，仍有望录得2%的增长率，且就业市场改善，消费者支出“强劲”。他表示预计明年将可实现美联储对于通胀2%及充分就业的目标。

尽管洛克哈特告诉记者，美联储近期内采取利率行动是可能的，但对于经济展望仍有理由保持审慎。

“目前要说‘警报解除’为时尚早。”洛克哈特说。“由于经济受到企业固定投资偏低的抑制，不确定性长期居高不下，将无助于增长前景...使企业固定投资活动减少的不确定性是不会带来帮助的。”(完)