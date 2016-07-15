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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:24 BJT

重发-韩国数据：6月出口修正后同比下降2.7%，与初值持平

(重发以修正格式)
    路透首尔7月15日 - 周五公布的修正后数据显示，韩国6月出口较上年同期下降2.7%，
与之前公布的初步数据一致。
    
    海关数据显示，6月进口修正后较上年同期下降7.7%，降幅小于初值。
    
    以下为韩国海关公布的6月贸易数据修正值(经四舍五入):
    
                                     修正值   初值
    贸易收支(10亿美元)               11.5     11.6
    出口(10亿美元)                   45.3     45.3
        (较上年同期变动百分比)       -2.7     -2.7
    进口(10亿美元)                   33.8     33.7
        (较上年同期变动百分比)       -7.7     -8.0
    
    * 初值由韩国产业通商资源部在7月1日公布 。
    (完)
  
 (编译 于春红; 审校 龚芳)

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