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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报7月15日

**头版头条**

--英伦银行意外按兵不动，暗示留待下月季度通胀报告后才出手。消息令英镑兑美元短暂跳升2.5%，欧英股市一度升幅收窄或倒跌；惟美股受惠摩根大通 业绩佳，标普500指数 连续4天破顶。

**其他**

--受日圆持续升值影响，UNIQLO母公司迅销 前三季度纯利大跌46.4%至710亿日圆，并预期全年纯利下跌59.1%至450亿日圆。

--停牌逾4年的泰山石化 已达成复牌条件，将申请今日复牌；在完成复牌重组后，广东振戎及其一致行动人士将持有泰山石化66.5%股权，公众股东合共持有33.5%。

--财政司司长曾俊华昨在一个粤港交流会上表示，粤港必须继续通力合作，应对挑战，促进两地经济的健康发展，特区政府会积极投入资源，加强与广东省合作。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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