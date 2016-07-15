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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:29 BJT

中港个股：光大银行称大股东光大集团增持4.25亿股，占总股本的0.91%

路透上海7月15日 - 中国股份制银行--光大银行 周五公告称，主要股东中国光大集团股份公司通过二级市场买入方式增持该行股份合计约4.25亿股，占总股本的0.91%，增持后持股比例提高至28.88%。

而未来三个月内，光大集团还将择机增持光大银行 股份，增持数量不少于1,000万股，不过在增持完成后，光大集团及其下属子公司合计持股比例不会达到光大银行已发行总股份的30%。

公告显示，自2016年6月27日-7月13日，光大集团增持光大银行A股约3.795亿股，通过港股通交易买入方式增持H股股份4,593万股，A股和H股合计增持4.2545亿股。

本次增持后，光大集团及其下属公司合计持有光大银行A股和H股合计134.8268亿股，占已发行普通股总股份的28.88%。

光大集团目前持有光大银行23.96%股份，为第一大股东；第二大股东为中央汇金投资公司，持股比例为21.96%，中央汇金是光大集团的控股股东。

光大银行周四早间公告称，光大集团正在筹划涉及增持光大银行股份的重大事项，公司股票自周四起停牌。

光大银行A股将于今日开市起复牌，周三收报3.75元。（完）

参看细节，请点选上海证交所网站 here (发稿 边竞；审校 乔艳红)

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