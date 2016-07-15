欧洲经济指标预测--7月15日-7月22日****

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月15日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差9.18 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差45.2 0830 英国建筑业产出(较前月) 5月 -1.0% +2.5% (较上年同期) -3.5% -3.7% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 顺差230 顺差275 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.8% 7月18日当周 7月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月19日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.3% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 6月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +2.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.9% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +0.5% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 正8.0 正19.2 现况指数 正52.5 正54.5 7月20日(三) 0600 德国PPI(较前月) 6月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -2.4% -2.7% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余340 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余362 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 1,288 0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 -- 减少0.4 按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 -- 5.0% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 19.4 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负7.9 负7.3 7月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差37.86 0645 法国企业景气指数 7月 -- 102 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 91.41 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 34.17 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.0% 扣除能源的零售销售(较前月) -- +1.0% (较上年同期) -- +5.7% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 -- 0.00% (存款利率) -- 负0.40% 7月22日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 48.3 服务业PMI -- 49.9 综合PMI -- 49.6 0730 德国Markit制造业PMI 7月初值 53.7 54.5 服务业PMI 53.2 53.7 综合PMI 54.0 54.4 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 5月 -- +1.0% (未经季节调整，较上年同期) -- -11.30% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 5月 -- +2.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月初值 52.2 52.8 服务业PMI 52.3 52.8 综合PMI -- 53.1 0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 5月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.5% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差32.6 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64