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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:29 BJT

《香港报摘》--信报7月15日

**头版头条**

--英伦银行在脱欧公投后的首个议息会议上宣布维持货币政策不变，未有减息，令市场大感意外。

**其他**

--日本任天堂 上周三推出的手机游戏Pokémon GO持续大热，虽然未公布进军内地的时间表，但据中国国家工商总局商标局网站显示，任天堂已正式为Pokémon GO申请商标注册，先发制人以免涌现山寨版Pokémon GO。

--停牌3日的顺龙 宣布，获内地影星赵薇丈夫黄有龙以折让逾六成的价格入股，其股份复牌大跌逾两成半。

--鹰君 主席罗嘉瑞接受彭博访问时表示，由于英国决定脱欧带来不确定性，集团已经暂停于伦敦的2.5亿英镑房地产项目。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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