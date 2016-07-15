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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:29 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月15日

7月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7536港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收高134.29点，或0.73%，报18,506.41点。受金融股提
振，此前摩根大通公布强劲的季度业绩，而良好的经济数据巩固对股市将可延续目前涨势
的押注。 
      
 公司名称               ADR代码    收盘价   涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通股
                                  （美元   （%）              (港元)
                                  ）                          
 中海油                           126.930  1.64     16150     9.842
 中国铝业                         8.850    -0.67    11794     2.745
 中国移动                         59.790   0.74     129224    92.725
 中国人寿                         11.180   2.10     158571    17.338
 中石油                           70.650   2.70     32169     5.478
 中石化                           75.060   2.00     20246     5.820
 汇丰控股                         31.890   1.50     3296638   49.456
 中电信                           47.510   1.69     9162      3.684
 中国联通                         10.470   2.05     62252     8.119
 兖州煤业                         6.870    -1.58    2466      5.327
 华能国际                         23.840   0.38     23947     4.622
 南方航空                         31.680   3.16     8420      4.913
 东方航空                         28.500   3.45     4925      4.420
 中芯国际                         4.200    1.45     1750      0.651
    （完）

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