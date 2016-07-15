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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:39 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月15日

路透上海7月15日 -

**上海证券报**

--北京市海淀区金融办相关负责人近日透露，今年以来，海淀区持续布局并购行业建设，拟设立规模高达300亿元人民币的中关村并购母基金，在完成设立母基金及相关政策落地后，中关村并购资本中心将于年内正式挂牌成立。

--记者获悉，有关部门正牵头筹划在浙江舟山试点建设国家级海上加油中心和保税燃料油储备基地，目标除了有力消化周边过剩的炼油能力，还将看齐目前的国际航线加油中心--新加坡。

--银监会拟尽快下发《关于进一步扩大企业集团财务公司延伸产业链金融服务试点的通知》，拟批准监管评级为创新类，且符合资金集中度不低于40%等相关条件的财务公司作为试点企业，开展延伸产业链金融服务试点。

**21世纪经济报道**

--北京盈科（上海）律师事务所律师王豫申实名举报腾讯 微信支付涉嫌违规，央行回复称，已收到举报材料，央行对于收到的支付结算违法违规行为举报，将进行调查核实，并依照法律法规进行处理。

**金融时报**

--中国互联网金融协会将对互联网金融中的七个业态（互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融）开展统计监测。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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