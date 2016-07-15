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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:36 BJT

中国个股：TCL集团预计上半年净利下滑61%-65%，因液晶面板售价大降等

路透上海7月15日 - 中国家电大厂TCL集团 周五发布半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降61%-65%，至5.6亿-6.4亿元人民币，因液晶面板产品售价大降以及TCL通讯净利润大幅下滑。

业绩预告并显示，预计上半年的基本每股收益为0.0459元-0.0542元；而公司去年同期实现归属于上市公司股东的净利润为16.21亿元。

公司指出，公司利润下滑的主要原因有：液晶面板产品售价与去年同期相差较大，导致华星光电净利润同比下降；受海外市场持续低迷及中国区业务重组影响，TCL通讯净利润同比较大幅度下滑。

TCL集团周四收报3.50元，跌0.05元或1.41%。（完）

参看相关细节，请点选深圳证交所网站 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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