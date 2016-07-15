国际油市：供应忧虑打压油价回落，关注中国经济数据

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
中国周五公布的数据料显示第二季经济增速为全球金融危机以来最慢，决策者采取更多行动提振需求的压力升高。数据将于0200 GMT公布。
尽管对中国经济硬着陆的担忧有所缓解，投资者仍担心经济进一步放缓以及本月稍早英国退欧公投的影响，可能让全球更加面临衰退风险。
在迹象显示供应依然过剩的情况下，那将进一步推低石油与油品需求。本周国际能源署(IEA)与美国官方能源智库的数据，凸显了供应过剩的情况。
IEA与美国能源资料协会(EIA)公布的报告和数据皆显示，2014年夏季至今年稍早油价因供应过剩而崩跌的情况，并未如许多人预期般那么快消除。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 白云/王兴亚)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64