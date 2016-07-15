国际油市：供应忧虑打压油价回落，关注中国经济数据

中国周五公布的数据料显示第二季经济增速为全球金融危机以来最慢，决策者采取更多行动提振需求的压力升高。数据将于0200 GMT公布。

尽管对中国经济硬着陆的担忧有所缓解，投资者仍担心经济进一步放缓以及本月稍早英国退欧公投的影响，可能让全球更加面临衰退风险。

在迹象显示供应依然过剩的情况下，那将进一步推低石油与油品需求。本周国际能源署(IEA)与美国官方能源智库的数据，凸显了供应过剩的情况。

IEA与美国能源资料协会(EIA)公布的报告和数据皆显示，2014年夏季至今年稍早油价因供应过剩而崩跌的情况，并未如许多人预期般那么快消除。(完)

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