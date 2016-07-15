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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月15日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      7/15    深　　博思软件　300525      1,710      11.68      22.99    国金证券　7/19
      7/18　  沪　　超讯通信　732322      2,000      11.99      22.98    恒泰长财　7/20
      7/19    沪　　三祥新材　732663 　　 3,355        --        --      浙商证券　7/21
      7/20    沪　　江苏银行　730919　　115,445　　　 6.27       7.64    中银证券　7/22
                                                                         华泰联合
      7/21    深　　中潜股份　300526　　　2,125　　　　--        --      申万宏源　7/25
      7/22    沪　　花王股份　732007　　　3,335        --        --      中泰证券　7/26
      7/22    深　　健帆生物　300529　　　4,200　　　　--        --      中航证券　7/26
     *7/25    深　　华舟应急　300527　   11,570        --        --      中金公司　7/27       
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     --     深　　海波重科  2,560      10.04      22.97    长江证券
     --     深　　辰安科技 　2,000      21.92      22.99    中信建投
     --     深　　华锋股份 　2,000       6.20      22.96    东海证券
       
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)

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