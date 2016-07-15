《中国已公布新股发行上市日程表》--7月15日

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 7/15 深 博思软件 300525 1,710 11.68 22.99 国金证券 7/19 7/18 沪 超讯通信 732322 2,000 11.99 22.98 恒泰长财 7/20 7/19 沪 三祥新材 732663 3,355 -- -- 浙商证券 7/21 7/20 沪 江苏银行 730919 115,445 6.27 7.64 中银证券 7/22 华泰联合 7/21 深 中潜股份 300526 2,125 -- -- 申万宏源 7/25 7/22 沪 花王股份 732007 3,335 -- -- 中泰证券 7/26 7/22 深 健帆生物 300529 4,200 -- -- 中航证券 7/26 *7/25 深 华舟应急 300527 11,570 -- -- 中金公司 7/27 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 深 海波重科 2,560 10.04 22.97 长江证券 -- 深 辰安科技 2,000 21.92 22.99 中信建投 -- 深 华锋股份 2,000 6.20 22.96 东海证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64