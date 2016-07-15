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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 09:11 BJT

《全球汇市》日圆持稳，但受刺激措施传言影响或创较大周线跌幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1111  1.1118  -0.06  +2.31  1.0860
    美元/日圆            105.48  105.32  +0.15 -12.32  120.30
    欧元/日圆         117.19  117.09  +0.09 -10.18  130.47
    美元/瑞郎            0.9808  0.9804  +0.04  -2.10  1.0018
    英镑/美元            1.3374  1.3338  +0.27  -9.25  1.4738
    美元/加元            1.2905  1.2890  +0.12  -6.75  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6918  6.6917  +0.00  +1.88  6.5680
    澳元/美元            0.7614  0.7628  -0.18  +4.66  0.7275
    新西兰元/美元        0.7146  0.7192  -0.64  +4.70  0.6825
    澳元/日圆         80.310  80.370  -0.07  -8.34  87.620
    新西兰元/日圆     75.390  75.850  -0.61  -8.04  81.980
    英镑/日圆         141.10  140.52  +0.41 -20.38  177.22
    澳元/新西兰元     1.0655  1.0596  +0.56  -0.08  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 孙国玉/侯雪苹/于春红/龚芳/白云/李婷仪/王兴亚)

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