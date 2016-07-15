《香港报摘》--其他报纸重要消息7月15日

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
**明报**
--中银香港 表示，会先在按揭交易上使用Blockchain（区块链）技术，确保资料传送真确无误，若成事将是首家本港银行应用Blockchain。
--恒基地产 旗下香港小轮 将辖下的油蔴地旅游售予美丽华酒店 ，代价为500万港元，将以现金支付，料交易可于今年9月底完成。
**星岛日报**
--市传交通银行 考虑将投行业务交银国际分拆在香港上市，预计集资3亿美元。
--巨腾国际 预料中期盈利大幅减少，因全球笔记本型电脑的出货量下滑，导致销售收入下降。
**苹果日报**
--据了解，政府首次发行、专供年满65岁长者认购的银色债券将有21间配售银行，暂定于26日开售，债券年期三年，每手1万港元，浮息率以过去半年本港通胀率平均移动值计算，并设最低2厘保证。
--新加坡华侨银行集团 行政总裁钱乃骥认为，下半年可能会有资金从成熟经济体系流入新兴市场，新加坡及香港的资本市场都会从中得益。
**东方日报**
--中联重科 预计今年上半年归属于上市公司股东的净亏损为8亿至8.7亿元人民币，去年同期相关净亏损约3.09亿元人民币。
--招商局国际 预期截至六月底止六个月期间的盈利将较去年同期大跌。
**文汇报**
--国农控股 宣布于7月4日与广东省供销社旗下广东新供销天成投资公司签订合作协定，共同成立一间电子商务合营公司。
--国泰航空 宣布今年11月3日将进一步扩展美洲货运服务至美国俄勒冈州波特兰，并每周运作两班航班前往当地。波特兰将是国泰于美洲的第18个货运航点。（完）
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(整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64