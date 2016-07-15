《香港报摘》--其他报纸重要消息7月15日

**明报**

--中银香港 表示，会先在按揭交易上使用Blockchain（区块链）技术，确保资料传送真确无误，若成事将是首家本港银行应用Blockchain。

--恒基地产 旗下香港小轮 将辖下的油蔴地旅游售予美丽华酒店 ，代价为500万港元，将以现金支付，料交易可于今年9月底完成。

**星岛日报**

--市传交通银行 考虑将投行业务交银国际分拆在香港上市，预计集资3亿美元。

--巨腾国际 预料中期盈利大幅减少，因全球笔记本型电脑的出货量下滑，导致销售收入下降。

**苹果日报**

--据了解，政府首次发行、专供年满65岁长者认购的银色债券将有21间配售银行，暂定于26日开售，债券年期三年，每手1万港元，浮息率以过去半年本港通胀率平均移动值计算，并设最低2厘保证。

--新加坡华侨银行集团 行政总裁钱乃骥认为，下半年可能会有资金从成熟经济体系流入新兴市场，新加坡及香港的资本市场都会从中得益。

**东方日报**

--中联重科 预计今年上半年归属于上市公司股东的净亏损为8亿至8.7亿元人民币，去年同期相关净亏损约3.09亿元人民币。

--招商局国际 预期截至六月底止六个月期间的盈利将较去年同期大跌。

**文汇报**

--国农控股 宣布于7月4日与广东省供销社旗下广东新供销天成投资公司签订合作协定，共同成立一间电子商务合营公司。

--国泰航空 宣布今年11月3日将进一步扩展美洲货运服务至美国俄勒冈州波特兰，并每周运作两班航班前往当地。波特兰将是国泰于美洲的第18个货运航点。（完）

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