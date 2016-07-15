港报财经评论：贝老吹吹水，日圆滚滚下--信报7月15日

贝老吹吹水，日圆滚滚下/ 习广思

英伦银行昨晚爆冷无减息，但这只是时间问题，似乎是要等到最新经济数据揭盅，留待8月初才出手。环球股市十分牛气，继续热炒日本将「直升机洒钱」救经济，日圆大跌，避险情绪降温，恒指 收报21,561点，涨238点，升破牛熊分界线（250天线），这是自去年7月24日以来首次，短期较大阻力在22,000点。

日本首相安倍晋三本周与联储局前主席贝南奇会面「吹吹水」，已成功解开强日圆的魔咒，日圆兑美元昨天跌穿105水平。有报道指出，安倍晋三的智囊悦朗本田（Etsuro Honda）今年4月已见过贝南奇，贝老提出日本有通缩风险，建议日本政府发行永续债券，并不作流通，只向央行定向发行，这正正就是「直升机洒钱」，不用息也不用还，印出来的银纸永远在经济内流通。

在本田的穿针引线下，本周贝南奇先后与日央行行长黑田东彦及安倍晋三会面，双方究竟讲了些什么，传媒披露不多，但贝老到东洋一趟，已令日圆跌到七个一皮，值回票价。

口痕友话年前安倍见过诺贝尔经济学奖得主克鲁明，后者建议取消加销售税，安倍言听计从，延后加税。究竟安倍是否找这些大师级人马过桥支持自己的政策？这就无人知晓。不过，日本人习惯求教大师，所以今次安倍见完贝老后，令「直升机洒钱」之说更似层层。

贝南奇提议发永续债的新闻昨天下午1时42分由通讯社发布，日圆迅即大跌，恒指反应较慢，到2时后才开始抽升。日圆跌有利股市，大家每天入市操作须留意日圆及美国国债的走势，往往可快人一步。

英伦银行议息后以八比一决定维持利率不变，市场一地眼镜碎，英镑一度大涨，相信是由摆错盘的炒家平仓引发。英国后脱欧时代掌舵人文翠珊正式就任首相，委任的内阁要员不少是脱欧公投时重要人物，看来脱欧已无可避免。

新政府的诞生比预期早了两个月，英方总算有个队型可与欧盟谈判，虽然前路仍有很多不明朗因素， 但以英国人在政治上的老练和务实，最终应可顺利安排好「分手」事宜。

英国脱欧也有正面之处，就是让政府决心改革， 内阁大换班，原财相欧思邦无得留低，便显示出新英揆的决心，大家不妨拭目以待有何新政策颁布，这都可能对「大笨象」滙控 有影响。英伦银行决定暂不加息后，欧美国债孳息升幅扩大，这亦是有利股市的趋势。

美国上季企业盈利有不少胜过预期，摩根大通昨晚公布的盈利便较市场预期为佳，第二季债息不断创新低，对银行而言，不利净利息收入，但摩通在其他方面表现出色，包括贷款增长不俗、债券及股票交易收入增长强劲，推动收入增长2.8%，盈利则微跌1.4%，较市场预期为佳。摩通业绩公布后，股价在电子交易时段升2%。美国银行业绩靓靓，对滙控的股价有帮助。

内地今早将公布第二季GDP增长，市场估计介乎6.6%至6.7%，应不会有太多惊喜。整体而言，内地经济已稳定下来，瑞信近日发表的报告便指出，MSCI中国指数的成分股，若不计金融及能源板块，股本回报率今年上半年已初见回升，这是2014年初以来所未见，相信底部已在去年11月出现，该行建议持有MSCI中国较基准高1个百分点。看来中资股将有一次周期性升浪。（完）

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