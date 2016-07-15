港报财经评论：钢铁股业绩，有条件改善--经济日报7月15日

钢铁股业绩，有条件改善/ 林瑞芬

港股升势持续，但大市成交始终差一点点，缩至623亿港元。恒指 昨升1.12%至21,561收市；国指 升1.13%至9,010收市。

周三，港股通累计额度余额已跌穿500亿元人民币，占额度上限（2,500亿元）不足2成。沪港通的扩融，以及深港通的通车，年底前仍有所期待，只要外围股市不大散，港股仍在探高位，恒指试冲22,000，而国指试企稳9,000。

近期日本首相安倍晋三明言将推出新刺激政策，恰逢「直升机先生」伯南克访日，环球股市亢奋，憧憬日本放水。惟日本央行行长黑田东彦否定采用直升机撒钱的可能性，那日本如何放水？引述国泰君安报告解读，伯南克所言，直升机撒钱，是一种扩张性财政政策，通过增加货币量实现，可以称为货币化融资的财政计划。因此，日本式直升机撒钱很可能是宽松财政和货币政策的结合，与之前QE不同之处在于加入了财策。不过，日本自90年代初泡沫破灭后，经济陷入迷失20年，财政货币宽松不断，但经济增长低迷，通胀也未如愿上升，每次宽松带来的均是资产价格起伏，不宜抱太大冀望。

标普预计，英国央行将在今年底把利率降至零，并在2017年重启QE。环球宽松周期意外延长或意味资产泡沫进一步堆积，投资者需警惕未来市场波动加剧的风险。

内地股市的泡沫去年被迅速吹起，又迅速爆破，今年难望随美股屡创新高疯狂。闷声中，上证 由英国脱欧震荡低点回升，累升约8.7%，与恒指同期反弹升幅相若。上证昨收3,054，正逐步逼近4月反弹遇阻高位近3,100，又是关键时，不进则退，密切留意跟进。7月、8月进入上市企业派发中期成绩表的时间，行情自然受左右。久残的有色金属股份，从已预告业绩的鞍钢 及马钢 显示，迎来第二季业绩大翻身。马钢最新公布，今年上半年实现归属于母公司股东净利润约4.5亿元，基本每股收益约6仙，其首季亏损3.93亿元、每股亏损0.05元，即二季度净利为8.43亿元、每股盈利0.11元。马钢二季度业绩亮眼，创2009年以来单季最佳业绩，业绩触底反弹趋势明显。

钢铁股的盈利改善，读者或存疑只是昙花一现，但综合以下形势，料趋反覆改善。

一来，行业各品种毛利回升是整体性。中泰证券估算，自去年四季度以来螺纹钢单季吨钢毛利分别为-3.5元、93.29元及182.59元，热轧板单季吨钢毛利分别为-94.53元、51.59元及322.86元，中厚板单季吨钢毛利分别为-310.2元、-46.96元及53.53元，行业各品种毛利都呈现逐步改善迹象，非偶然。

今年二季度钢铁需求端扩张尤其是房地产投资领域的显着拉动，造成钢厂定单快速回暖。虽然期间5月份钢价快速下跌令行业盈利呈收缩，但6月份止跌企稳又致使行业盈利重回升势。

二来，是国策。内房投资回升带动之外，供给侧改革的积极推动也望成未来稳定行业的重要推手。2016年压减粗钢产能要完成4,500万吨左右，退出煤炭产能要达到2.5亿吨以上。最新据发改委新闻发言人赵辰昕于新闻会介绍，国务院领导多次明确指出，今年钢铁煤炭去产能目标任务必须完成。没有完成全年任务的，都将被严肃问责，可见产能过剩的供给侧改革不是喊口号。

三来，短期供需平衡。近期南方多省市发生严重洪涝，其中湖北省洪涝灾情尤为严重，雨量已超过1998年特大洪灾，对钢铁市场有多方面影响。据Mysteel统计，此次洪灾将导致沿江受灾钢企闷炉停产，日均产量预计减少5.78万吨，占6月中旬全国日均产量的2.6%，进一步减少供应压力。相反，预计灾后重建及海绵城市建设将拉动钢需求，短期对钢价有一定支持。另外，有云：「全国钢铁看河北，河北钢铁看唐山」，唐山钢铁产量占全国八分之一，一直以来都是全国钢铁行业的风向标。唐山最近开始限产且力度较大，而河北省同时亦拆除6座高炉（真正意义上的去产能），短期内对供给端的收缩作用明显。

四来，人民币近月贬值，略为利好出口，最新据海关总署公布6月钢材进出口资料，其中6月出口钢材1,094万吨，同比增长23%，日均出口量36.5万吨，回升至历史第二高位，东盟和中东国家增长最快。人民币贬值扩大中外钢铁价差，提升出口竞争力。6月以来，人民币兑美元累计贬值1.6%，而日圆兑美元升值4.7%，以热卷产品为例，中国和日本的价差两个月内每吨扩大了130至174美元，内地钢材的出口竞争优势大提升。若人民币兑日圆保持当前水平，价差的存在将进一步推动中国钢铁抢占海外出口份额，因而下半年出口有上行空间。（完）

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