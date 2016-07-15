港报社评：立会腐烂各方不在乎，议员对不起社会市民--明报7月15日

本届立法会今日结束，能否完成所有审议而「寿终正寝」，抑或因为流会而突然「死亡」，仍然是悬念。由于少数议员仍然就审议医委会改革条例草案「拉布」，本届立法会将以什么面貌落幕，由他们决定。立法会议事愈趋失效，基本上是管治困局的反映，现状之使人沮丧，不仅看不到各种深层次矛盾有梳理纾解之法，而是看到各方持份者对于议会沦落，显得毫不在乎、任由它腐烂下去的态度。这样的议会，议员们要回答一个问题：你们对得起市民、对得起香港吗？市民需要答案。

本届立法会的关键词是拉布、点算法定人数和流会。4年会期内，「拉布」议员有核心成员，然后不同派别的泛民议员因应政治需要，或是临时起意，或是接受支持者的领导而加入「拉布」，出现「系又拉、唔系又拉」局面。近年有少数议员就审议财政预算案而把「拉布」当成指定动作，数月前被拉死的版权条例修订草案、正在审议的医委会改革条例草案，就是这种情况的写照。

至于点算法定人数，4年以来超过1400次，2015/16年会期截至本月9日已经有556次，过去两日的会议，梁家骝议员仍然不断要求点人数。每次点算人数响钟15分钟，以2015/16年会期而言就已经耗费接近108小时；这是完全没有意义的虚耗，只有为达目的不惜破坏议事的议员感到高兴。至于流会，2015/16年会期已经11次，减少议事时间超过110小时。点人数和流会加起来所虚耗的大量时间，若用以议事，通过议案，则可以推动社会向前发展，可是现在浪费于内耗空转，社会全无得益，近年本港各方面发展停滞不前，与此直接有关。

立法会沦落如斯，与部分议员以抗争为名、破坏为实的取态有关。立法会地区直选实行比例代表制，这类议员只要取悦少数偏激选民就可以确保议席，他们对什么社会最大利益，好像并不在乎。这类议员抢占道德高地，以正义自居，可是为求讨好支持者，他们可以另一副面目出现。正在审议的医委会改革条例修订草案，因为触及修正「医医相卫」，部分医生基于一己利益而反对，梁家骝议员以业界身分意图拉死草案都可以理解，但是有部分议员转軚，附和那些毫无根据的臆测，罔顾市民利益，显示他们为了政治斗争，连社会公义也可以不在乎。

以往每次流会，各党派议员都恐怕市民怪责，排着队透过传媒向公衆致歉，一副自我检讨、下不为例的信誓旦旦。但是，流会成为家常便饭之后，缺席议员再也懒得向公衆交代，好像没有事情发生一般，而他们却坐拥尊贵议员身分、吃着纳税人支付的薪津。议员对流会不在乎，是议会日益沉沦的重要原因。

议事规则漏洞百出，部分议员钻尽空子，于是「拉布」、点算人数不断。「拉布」并非本港立法会独有，其他议会却不至出现灾难性局面，因为有机制「剪布」，使议会回复正常议事；本港的议事规则没有「剪布」机制，在所谓保护少数议员发言权利的虚伪思维之下，使议会成为个别或少数议员的游乐场。另外，立法会主席曾钰成对议会现状，看来也不在乎。立法会主席其中职责是维持议会有效运作，对于议员「拉布」，曾钰成曾经在合情合理情况下运用主席权力「剪布」而恢复议事秩序，虽然有关议员提请司法覆核，却以败诉收场。事态显示，立法会主席确有权力使议会不至失效，但是这两年，立法会出现放任自流状态，导致议事失效的灾难局面，结果是市民对立法会的评价更低了，而曾主席的民望则节节高升。

其实，只要议员尽职尽责，开会都在席，即使有议员意图以点算人数制造流会，也难以得逞。事实上，若议员都在席，也毋须点算人数了。泛民议员指开会是建制议员责任的说法，固然是废话，如果他们不开会，为何却争崩头做议员？不过，建制议员也罔顾基本责任，点算人数钟响催迫才入席，也显示他们对会议是否正常进行，并不在乎。开会在席真的那么困难吗？若认为坐在会议厅浑身不自在，就不应该做立法会议员。

立法会现状，各方各党派议员不在乎、主席不在乎，然则市民在乎吗？从市民对立法会的评价低落，相信是在乎的。不过，现行选举办法可预见的立法会组成结构，看不到下届立法会有好转的希望，随着议会党派细碎化，情况或许更不堪想像。立法会似乎已非推动发展的动力，而是沦为窒碍发展的阻力，情况超乎大多数人的想像，却是现实存在，使人感到万分无奈。

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