港报社评：英央不减息，政经谋稳阵脚--经济日报7月15日

英伦银行出乎市场预料，并未减息。英国政经似都已从公投脱欧时的手足无措中，暂稳下来，谋定后动。惟国家分裂、衰退以至伦敦金融中心地位势削的风险，令英镑长期重压难纾。

英国近期常令市场意外，公投脱欧固属震惊全球的黑天鹅；新首相文翠珊委任口不择言的脱欧旗手伦敦前市长约翰逊，出任外交大臣，亦令外界大跌眼镜；英伦银行昨亦未如市场预期般减息。

个中反映的应是政经一度人仰马翻后，英国传统精英开始定下来收拾局面。一方面，保守党明争暗斗后，局面已大定，文翠珊组成内阁，委任约翰逊为外相，既回应脱欧民情，且脱欧事务已交由脱欧大臣等负责，外相一职含金量大减，更有分析认为以约翰逊作风，不难闹出事来，文翠珊将可顺势除去此党内潜在对手。

至于英伦银行，在公投脱欧后急备2,500亿英镑协助市场维持流动性外，一直未减息、未增买债金额，昨虽强调已准备好下月刺激经济，惟续按兵不动，显然是因公投脱欧未久，要待更多经济数据反映冲击才按情下药。此是否明智，市场有不同看法，但甚符英伦银行作风。

事实上，英国政治经济界都需沉着应对脱欧公投后的连串严峻挑战。最为重要的是维持大不列颠的完整，要设法留住苏格兰、北爱尔兰以至威尔士，以免分裂而变为三流国家。

再者，金融市场虽已稳定下来，英镑亦已低位反弹，金融与经济形势看似趋稳，惟金融市场主看短綫，经济暗伤实正扩大，如企业放慢投资、消费信心创21年最大跌幅、楼价寻底等，英国政府与英伦银行都正密切留意经济走势，势将出招缓减脱欧带来的挫伤。

同样重要的，是伦敦如何减少脱欧对其国际金融中心地位的损害。无疑，伦敦长久建立的金融基建、深广度、人才与知识等，都不是其他金融中心可乘机轻易取代，但欧洲银行局等欧盟金融机构固已表明会撤走，不少国际银行已部署撤离部分业务与人员，而德、法等已急不及待抢人抢金融机构，伦敦正四面受敌。

文翠珊已向德、法领袖表明要更多时间准备脱欧谈判，明显是拖字诀，以争取更多时间稳住阵脚、增加谈判筹码并部署如何力减震荡，此是极困难任务，加上央行势增放水挺经济，故中期而言，英镑虽间有反弹，但恐怕弱势难逃。

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