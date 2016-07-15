版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 12:50 BJT

背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

路透北京7月15日 - 1、以下为中国人民银行2016年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)   
          (亿元人民币)
    
     7/15      200       2.25%
     7/14      200       2.25%
     7/13      300       2.25%
     7/12      300       2.25%
     7/11      300       2.25%
     7/8       200       2.25%
     7/7       150       2.25%
     7/6       300       2.25%
     7/5       400       2.25%
     7/4       900       2.25%
     7/1       500       2.25%            

2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细：
    
    操作日期   操作方向    期限    交易量      中标利率
    
    暂无
        
  注: 浏览央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (发稿 侯向明； 审校 边竞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐