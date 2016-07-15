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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 09:50 BJT

中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，离岸指数也微跌

路透北京7月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微跌0.03%至94.37；SDR篮子指数亦微降至95.37，BIS篮子指数微跌至95.
31，但三个指数整体表现平稳。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.50%，SDR篮子指数跌3.52%，BIS指数跌6.29%
。
            
 CFETS篮子货  今日中  CFETS篮子货币较
 币           间价    上日升贬点数
 CNY=PBOC     6.6805  41
 EURCNY=PBOC  7.4226  -39
 JPYCNY=PBOC  6.3475  742
 HKDCNY=PBOC  0.8616  2.6
 GBPCNY=PBOC  8.9258  -1575
 AUDCNY=PBOC  5.0886  -111
 NZDCNY=PBOC  4.7869  724
 SGDCNY=PBOC  4.9749  -124
 CHFCNY=PBOC  6.8086  -163
 CADCNY=PBOC  5.1773  -230
 CNYMYR=PBOC  0.5885  -31.8
 CNYRUB=PBOC  9.3983  -1627
 CNYTHB=      5.2422  -193
        
 全球汇市方面，日圆兑美元周五回落，本周或创较大跌幅；风险偏好升温以及有关日本决
策人士可能采取更激进货币刺激措施的推测，给日圆带来压力。 
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.14，较上日微跌0.10%；RXY全球在岸人民币指数 报95.00，较上日微
跌0.14%；RXY参考离岸人民币指数 报95.04，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.91，较上日微跌0.12%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 孙琦子; 审校)

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