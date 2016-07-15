中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，离岸指数也微跌

路透北京7月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.03%至94.37；SDR篮子指数亦微降至95.37，BIS篮子指数微跌至95. 31，但三个指数整体表现平稳。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.50%，SDR篮子指数跌3.52%，BIS指数跌6.29% 。 CFETS篮子货 今日中 CFETS篮子货币较 币 间价 上日升贬点数 CNY=PBOC 6.6805 41 EURCNY=PBOC 7.4226 -39 JPYCNY=PBOC 6.3475 742 HKDCNY=PBOC 0.8616 2.6 GBPCNY=PBOC 8.9258 -1575 AUDCNY=PBOC 5.0886 -111 NZDCNY=PBOC 4.7869 724 SGDCNY=PBOC 4.9749 -124 CHFCNY=PBOC 6.8086 -163 CADCNY=PBOC 5.1773 -230 CNYMYR=PBOC 0.5885 -31.8 CNYRUB=PBOC 9.3983 -1627 CNYTHB= 5.2422 -193 全球汇市方面，日圆兑美元周五回落，本周或创较大跌幅；风险偏好升温以及有关日本决 策人士可能采取更激进货币刺激措施的推测，给日圆带来压力。 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.14，较上日微跌0.10%；RXY全球在岸人民币指数 报95.00，较上日微 跌0.14%；RXY参考离岸人民币指数 报95.04，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.91，较上日微跌0.12%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校)