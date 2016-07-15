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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 09:57 BJT

全球金市：早盘下跌，料录得5月来首度周线跌幅

美国期金 下滑0.2%至每盎司1,330.20美元。

亚股周五盘中升至八个月高位，追随本周大涨势头，因美股创纪录高位抵消了法国尼斯袭击事件的影响。

全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 持仓量下降0.25%至每盎司962.85美元。

近几周数以千计的印度人因当地金价涨至近三年高点而出售珠宝。

阿塞拜疆最大的黄金生产商盎格鲁亚洲矿业公司(Anglo Asian Mining) 周四称其上半年产量下降5.9%至33,837盎司，但其2016年73,000-77,000盎司的产量目标未变。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/王琛；审校 张若琪/徐文焰)

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