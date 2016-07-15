全球金市：早盘下跌，料录得5月来首度周线跌幅

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
美国期金 下滑0.2%至每盎司1,330.20美元。
亚股周五盘中升至八个月高位，追随本周大涨势头，因美股创纪录高位抵消了法国尼斯袭击事件的影响。
全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 持仓量下降0.25%至每盎司962.85美元。
近几周数以千计的印度人因当地金价涨至近三年高点而出售珠宝。
阿塞拜疆最大的黄金生产商盎格鲁亚洲矿业公司(Anglo Asian Mining) 周四称其上半年产量下降5.9%至33,837盎司，但其2016年73,000-77,000盎司的产量目标未变。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/王琛；审校 张若琪/徐文焰)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64