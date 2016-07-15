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债券 | 2016年 7月 15日 星期五 09:56 BJT

美国FED：决策者对于利率看法更一致，而非互相矛盾--达拉斯联储总裁

路透圣路易斯7月14日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四称，对于利率和经济前景，美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者大体上意见一致；这反击了美联储官员间意见分歧严重的观点。

“他们可能出现分歧的地方在于货币政策的时机和策略”柯普朗对记者称。“我认为人们可以看到美联储高层的言论更一致，而非互相矛盾。”(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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