台湾债市：指标10年债随美债殖利率走扬，惟央行再降短率抑弹幅

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透台北7月15日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周五早盘上扬。交易员指出，随美债殖利率弹升，台债殖利率跟着走升，惟随后因央行调降隔拆利率开盘价0.1个基点，引发空单紧急回补，殖利率瞬间滑落，但因持券多单出场促殖利率再回弹。
他们表示，由于美国通膨上扬、英国央行意外维持利率不变，带动美债殖利率冲高，台债一大早跟随美债弹升，但盘中多空交战，殖利率上冲下洗，成交量明显扩增。
〞大家都被吓到了，早盘殖利率先弹后跌、再震荡往上扬，早上不管做多做空，空单两边被巴。〞一位大型银行交易员说。
一大型商银交易员指出，美债殖利率弹升，10年券殖利率跟着走扬且脱离先前低点，但央行突然调降隔拆开盘价0.1个基点，自昨天开盘0.178%调降至0.177%，迫使空单紧急回补，随即上演〞多空大对决〞戏码，殖利率大幅波动，交易转趋热络，成交量明显扩增。
但他们说，目前市场气氛还是偏多，料短线殖利率弹升仍将吸引买盘进场，观察重点则在台股后市走势。
台湾银行间隔夜拆款利率 周五开在0.177%，上交易日开在0.178%、加权平均利率则收在0.179%。
美国指标10年期公债 周四价格下跌19/32，收益率报1.532%，高于周三尾盘的1.467%。
本地时间10:35，10年券105/4 殖利率涨1.22基点至0.6842%，成交242.5亿台币。
五年券105/8 殖利率上涨0.51基点至0.4951%，成交6.0亿台币；台股加权指数 则上涨0.67%。
交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.67-0.71%、0.48-0.51%。
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(记者 罗两莎；审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64