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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 10:50 BJT

台湾债市：指标10年债随美债殖利率走扬，惟央行再降短率抑弹幅

路透台北7月15日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周五早盘上扬。交易员指出，随美债殖利率弹升，台债殖利率跟着走升，惟随后因央行调降隔拆利率开盘价0.1个基点，引发空单紧急回补，殖利率瞬间滑落，但因持券多单出场促殖利率再回弹。

他们表示，由于美国通膨上扬、英国央行意外维持利率不变，带动美债殖利率冲高，台债一大早跟随美债弹升，但盘中多空交战，殖利率上冲下洗，成交量明显扩增。

〞大家都被吓到了，早盘殖利率先弹后跌、再震荡往上扬，早上不管做多做空，空单两边被巴。〞一位大型银行交易员说。

一大型商银交易员指出，美债殖利率弹升，10年券殖利率跟着走扬且脱离先前低点，但央行突然调降隔拆开盘价0.1个基点，自昨天开盘0.178%调降至0.177%，迫使空单紧急回补，随即上演〞多空大对决〞戏码，殖利率大幅波动，交易转趋热络，成交量明显扩增。

但他们说，目前市场气氛还是偏多，料短线殖利率弹升仍将吸引买盘进场，观察重点则在台股后市走势。

台湾银行间隔夜拆款利率 周五开在0.177%，上交易日开在0.178%、加权平均利率则收在0.179%。

美国指标10年期公债 周四价格下跌19/32，收益率报1.532%，高于周三尾盘的1.467%。

本地时间10:35，10年券105/4 殖利率涨1.22基点至0.6842%，成交242.5亿台币。

五年券105/8 殖利率上涨0.51基点至0.4951%，成交6.0亿台币；台股加权指数 则上涨0.67%。

交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.67-0.71%、0.48-0.51%。

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(记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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