中国企业：中船重工将建20座海上核电站，为南海岛礁提供能源和淡水保障

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透上海7月15日 - 据中核集团微信公众号，中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造，而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。这种海上移动式小型核电站，将为中国南沙岛礁提供能源保障及淡水保障。
微信公众号称，海洋核动力平台实现批量建设后，预计每座海洋核动力平台的投资约为20亿元人民币。20座海洋核动力平台总造价大约为400亿元，比打造一个航母舰队造价便宜，中国每座南海岛礁搭配海洋核动力平台，就相当于是一座核动力航母。
海洋核动力平台是小型核反应堆与船舶工程的有机结合，可为海洋石油开采和偏远岛屿提供安全、有效的能源供给，也可用于大功率船舶和海水淡化领域。
海洋核动力平台是中国首创技术，平台技术可填补中国在民用核动力船舶领域的技术空白。而国家能源海洋核动力平台研发中心由中船重工719研究所发起，中国核动力研究设计院、中科华核电技术研究院有限公司和中海油研究总院等单位共同组建。
长期以来，由于电力供应问题，南沙岛礁驻岛官兵淡水供应得不到保障，只能通过小船往岛屿上送桶装水。
微信公众号还表示，中核集团正全力以赴推动破冰船研发项目，未来中国可能与俄罗斯携手，推动欧亚大陆与北极陆地之间的北方航道开发。由此，中国可以绕开南海和马六甲海峡，开辟新的通往欧洲的海上通道，而且北方航道比经过南海、马六甲海峡的南海航道距离更短、成本更低。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
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