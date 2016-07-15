中国企业：中船重工将建20座海上核电站，为南海岛礁提供能源和淡水保障

路透上海7月15日 - 据中核集团微信公众号，中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造，而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。这种海上移动式小型核电站，将为中国南沙岛礁提供能源保障及淡水保障。

微信公众号称，海洋核动力平台实现批量建设后，预计每座海洋核动力平台的投资约为20亿元人民币。20座海洋核动力平台总造价大约为400亿元，比打造一个航母舰队造价便宜，中国每座南海岛礁搭配海洋核动力平台，就相当于是一座核动力航母。

海洋核动力平台是小型核反应堆与船舶工程的有机结合，可为海洋石油开采和偏远岛屿提供安全、有效的能源供给，也可用于大功率船舶和海水淡化领域。

海洋核动力平台是中国首创技术，平台技术可填补中国在民用核动力船舶领域的技术空白。而国家能源海洋核动力平台研发中心由中船重工719研究所发起，中国核动力研究设计院、中科华核电技术研究院有限公司和中海油研究总院等单位共同组建。

长期以来，由于电力供应问题，南沙岛礁驻岛官兵淡水供应得不到保障，只能通过小船往岛屿上送桶装水。