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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 10:27 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月15日-7月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月15日(五)

北京--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年上半年国民经济运行情况，并答记者问(0200)。

蒙古国乌兰巴托--中国国务院总理李克强出席第十一届亚欧首脑会议(至16日)。

圣路易斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个集会活动(2230)。

多伦多--英国央行总裁卡尼参加一个活动，讨论应对气候变化的行动对加拿大乃至全球金融行业的影响(1200)。

东京--日本央行前审议委员白井早由里就油价、通胀和负利率发表讲话(0145)。

7月18日(一)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)发表题为“英国退欧对货币政策的影响”的讲话(0815)。

西班牙阿尔梅里亚--西班牙央行总裁林德主持一个银行业会议的开幕式(0900)。

雅典--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与希腊总理齐普拉斯会面，并与希腊财长察卡洛托斯举行联合新闻发布会(1215)。

7月19日(二)

悉尼--澳洲央行公布7月货币政策会议记录(0130)。

伦敦--国际货币基金组织(IMF)公布最新全球经济展望，包括英国经济成长新预估(1300)。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月20日)。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至7月21日)。

7月20日(三)

惠灵顿--新西兰央行更新经济评估，将公布经济评估更新摘要(2100)。

巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。

7月21日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后公布利率决定(1145)。

雅加达--印尼央行公布利率决定(0700)。

7月22日(五)

中国成都--20国集团(G20)副财长与央行副总裁会议。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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