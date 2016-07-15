《全球重要经济事件一览表》--7月15日-7月22日

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月15日(五)
北京--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年上半年国民经济运行情况，并答记者问(0200)。
蒙古国乌兰巴托--中国国务院总理李克强出席第十一届亚欧首脑会议(至16日)。
圣路易斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个集会活动(2230)。
多伦多--英国央行总裁卡尼参加一个活动，讨论应对气候变化的行动对加拿大乃至全球金融行业的影响(1200)。
东京--日本央行前审议委员白井早由里就油价、通胀和负利率发表讲话(0145)。
7月18日(一)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)发表题为“英国退欧对货币政策的影响”的讲话(0815)。
西班牙阿尔梅里亚--西班牙央行总裁林德主持一个银行业会议的开幕式(0900)。
雅典--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与希腊总理齐普拉斯会面，并与希腊财长察卡洛托斯举行联合新闻发布会(1215)。
7月19日(二)
悉尼--澳洲央行公布7月货币政策会议记录(0130)。
伦敦--国际货币基金组织(IMF)公布最新全球经济展望，包括英国经济成长新预估(1300)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月20日)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至7月21日)。
7月20日(三)
惠灵顿--新西兰央行更新经济评估，将公布经济评估更新摘要(2100)。
巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。
7月21日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后公布利率决定(1145)。
雅加达--印尼央行公布利率决定(0700)。
7月22日(五)
中国成都--20国集团(G20)副财长与央行副总裁会议。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
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美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64