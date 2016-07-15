芝加哥期市：大豆期货上日重挫后反弹，周线涨幅或超1%

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
交投最热络的12月玉米期货 本周累计涨近1.5%，为一个月内首次周线上涨。
交投最热络的9月小麦期货 本周升0.5%，为连续第二周周线上扬。
最新天气预报降低对美国玉米种植带下周持续炎热天气的预期，并预计将有更多降雨，而这有助于作物免受炎热天气损害。
美国农业部周四早上公布的出口销售报告好于预期，抑制了市场对玉米期货的抛盘。
美国农业部称，上周出口销售旧作玉米66.78万吨，新作玉米68.78万吨，两者均高于市场预期区间的高端。
以下是0122GMT报价：
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 437.25 3.25 +0.75% -0.29% 471.02 37
CBOT玉米 367.25 2.50 +0.69% +1.94% 402.22 50
CBOT大豆 1071.25 9.00 +0.85% -1.45% 1115.58 49
CBOT稻米 $10.60 $0.00 +0.00% -0.80% $11.18 35
美国原油 $45.13 -$0.55 -1.20% +0.85% $47.91 42
汇率
欧元/美元 $1.111 $0.005 +0.48% +0.52%
美元/澳元 0.762 0.009 +1.14% +0.63%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/于春红; 审校 张若琪/许娜)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64