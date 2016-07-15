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货币新闻 | 2016年 7月 15日 星期五 10:00 BJT

芝加哥期市：大豆期货上日重挫后反弹，周线涨幅或超1%

交投最热络的12月玉米期货 本周累计涨近1.5%，为一个月内首次周线上涨。

交投最热络的9月小麦期货 本周升0.5%，为连续第二周周线上扬。

最新天气预报降低对美国玉米种植带下周持续炎热天气的预期，并预计将有更多降雨，而这有助于作物免受炎热天气损害。

美国农业部周四早上公布的出口销售报告好于预期，抑制了市场对玉米期货的抛盘。

美国农业部称，上周出口销售旧作玉米66.78万吨，新作玉米68.78万吨，两者均高于市场预期区间的高端。

以下是0122GMT报价：

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 437.25 3.25 +0.75% -0.29% 471.02 37

CBOT玉米 367.25 2.50 +0.69% +1.94% 402.22 50

CBOT大豆 1071.25 9.00 +0.85% -1.45% 1115.58 49

CBOT稻米 $10.60 $0.00 +0.00% -0.80% $11.18 35

美国原油 $45.13 -$0.55 -1.20% +0.85% $47.91 42

汇率

欧元/美元 $1.111 $0.005 +0.48% +0.52%

美元/澳元 0.762 0.009 +1.14% +0.63%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/于春红; 审校 张若琪/许娜)

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