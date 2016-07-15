中国货币市场：资金面宽松供需两旺，流动性预期维持乐观

路透上海7月15日 - 中国银行间市场周五资金面继续宽松，今日有千亿MLF(中期借贷便 利)到期，但央行已提前续做，并未产生明显扰动。交易员称，下半月缴税或对资金面有一 定负面影响，不过预计央行还将以公开市场操作和MLF及时应对，流动性方面不会有太大压 力。 华南一银行交易员称，近期大行融出规模不小，资金面整体都很宽松。资金宽裕令同业 存单也收到追捧，本周收益率普遍下行了约5个bp。 据中国外汇交易中心公布的同业存单收盘收益率曲线，AAA评级的三个月、六个月及一 年期同业存单最新到期收益率 分别为2.7002%、2.8000%和2.9000%，而上 周五对应收益率为2.8000%、2.8501%和2.98%，降幅约在5-10个bp。 上述交易员认为，7月缴税的走款效应尚未体现，短期而言资金面压力有限。近期央行M LF和公开市场逆回购亦基本满足机构申报需求，银行间流动性料可继续维持较为宽裕的状态 。 本周以来银行间质押式回购成交量持续走高，周四市场总成交量达到32,928.80亿元人 民币，其中隔夜品种成交量占30,757.03亿元，为首度突破3万亿关口。 中国央行公开市场周五进行200亿元人民币七天期逆回购操作，持平当日到期量；本周 则净回笼650亿元。 中国央行周三称，对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币， 利率与上期持平。7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期，其中本周到期量为2 ,270亿元，包括周三到期1,270亿，今日到期1,000亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9795 1.9767 +0.28 七天 2.2848 2.3012 -1.64 14天 2.5594 2.5726 -1.32 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4100 3.3350 -92.50 七天 2.4100 2.0350 +37.50 14天 2.3850 2.0500 +33.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 0.00 七天 2.4200 2.4000 +2.00 14天 2.6000 2.5800 +2.00 Shibor 其中:隔夜 1.9960 1.9930 +0.30 七天 2.3080 2.3100 -0.20 三个月 2.8770 2.8880 -1.10 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)