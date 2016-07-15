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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 12:30 BJT

中国货币市场：资金面宽松供需两旺，流动性预期维持乐观

路透上海7月15日 - 中国银行间市场周五资金面继续宽松，今日有千亿MLF(中期借贷便
利)到期，但央行已提前续做，并未产生明显扰动。交易员称，下半月缴税或对资金面有一
定负面影响，不过预计央行还将以公开市场操作和MLF及时应对，流动性方面不会有太大压
力。
    
    华南一银行交易员称，近期大行融出规模不小，资金面整体都很宽松。资金宽裕令同业
存单也收到追捧，本周收益率普遍下行了约5个bp。
    
    据中国外汇交易中心公布的同业存单收盘收益率曲线，AAA评级的三个月、六个月及一
年期同业存单最新到期收益率 分别为2.7002%、2.8000%和2.9000%，而上
周五对应收益率为2.8000%、2.8501%和2.98%，降幅约在5-10个bp。
    
    上述交易员认为，7月缴税的走款效应尚未体现，短期而言资金面压力有限。近期央行M
LF和公开市场逆回购亦基本满足机构申报需求，银行间流动性料可继续维持较为宽裕的状态
。
      
    本周以来银行间质押式回购成交量持续走高，周四市场总成交量达到32,928.80亿元人
民币，其中隔夜品种成交量占30,757.03亿元，为首度突破3万亿关口。

    中国央行公开市场周五进行200亿元人民币七天期逆回购操作，持平当日到期量；本周
则净回笼650亿元。    
        
    中国央行周三称，对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币，
利率与上期持平。7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期，其中本周到期量为2
,270亿元，包括周三到期1,270亿，今日到期1,000亿元。 

    以下为主要货币市场利率报价：    
    
 北京时间11:54                今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                 ) 
 质押式回购加权平均利率                                 
  其中:隔夜                     1.9795   1.9767    +0.28
      七天                      2.2848   2.3012    -1.64
      14天                      2.5594   2.5726    -1.32
 上海证交所质押式回购利率                               
  其中:隔夜                     2.4100   3.3350   -92.50
      七天                      2.4100   2.0350   +37.50
      14天                      2.3850   2.0500   +33.50
 回购定盘利率                                           
  其中:隔夜                     2.0000   2.0000     0.00
      七天                      2.4200   2.4000    +2.00
      14天                      2.6000   2.5800    +2.00
 Shibor                                                 
  其中:隔夜                     1.9960   1.9930    +0.30
      七天                      2.3080   2.3100    -0.20
      三个月                    2.8770   2.8880    -1.10
 (完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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