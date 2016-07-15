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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 10:09 BJT

金属期市：伦敦期铜小跌，聚焦中国GDP数据

尽管有迹象显示美国经济已经接近充分就业，但美联储决策者似乎并不急于上调利率，周四又有三名美联储官员表达了这种看法。

美国上周初请失业金人数意外地持平在接近43年的低位，表明继6月就业岗位大增后劳动力市场进一步获得动能。

中国国家统计局周五公布，二季度GDP同比增长6.7%(路透预估中值6.6%)，环比增长1.8%。

产铜大国智利沿岸遭风暴侵袭，已导致该国6月下半月铜出口普遍推迟，可能支撑铜价。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/于春红; 审校 陈宗琪/徐文焰)

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