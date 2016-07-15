《路透晚报》--7月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济上半年增长6.7%平稳收官，“无近忧却有远虑”

中国超预期的工业和消费抵消投资增速下行的影响，使得二季度经济增速稳稳落在6.7%。然而随着房地产市场自高点回落、民间投资持续乏力，年内整体投资恐在低位徘徊，加之全球局势动荡，黑天鹅事件增多，为下半年的中国经济蒙上阴影。

--中国数据：6月新增信贷向好经济无近忧，短期政策宽松迫切性不强

中国6月新增信贷和M2均优于预期，二季度和上半年6.7%的增长速度亦显示经济形势无近忧。虽然从长期来看再降准等不可避免，但短期内货币政策宽松的迫切性不强。

--中国财政：6月财政收入增速降至1.7%，受营改增和高基数等影响

受营改增、高基数等因素影响，中国6月财政收入增速继续大幅回落，上半年增速亦低于去年全年，而6月财政支出增幅则进一步扩大至近20%。下半年经济下行压力还在持续，预计政策性减收效应还将显现。

--中国房地产：上半年房地产开发投资同比增6.1%，新开工面积增14.9%

中国国家统计局公布，上半年全国房地产开发投资同比增长6.1%，增速低于1-5月的7%；6月末商品房待售面积71,416万平方米，比5月末的72,169万平方米减少。

--《焦点》中国地方政府拖降产能后腿，要求银行向过剩产业放贷

中国一些省无视政府对过剩行业亏损企业限制放贷的努力，反而要求银行的地方分支提供支持，继续向钢铁、煤炭这些去产能目标行业投放资金。为提升经济效率，中国国务院今年稍早为这些领域的地方和中央政府企业设定了产能削减目标，并要求中国银行业者对亏损和拖欠债务的公司借款人缩减放贷规模。

--中国经济：发改委批复北京至天津滨海铁路等四项目，总投资近2,000亿元

为应对经济下行压力，中国继续加快政府投资核准步伐。国家发展改革委员会公布批复北京至天津滨海新区城际铁路，三门峡至禹州铁路等四个项目，总投资近2,000亿元人民币。

--中国央企：上半年利润同比仍降但二季度环比回升，力争全年实现增长

据中国国务院国有资产监督管理委员会数据，随着增收节支各项措施逐步落地，央企二季度效益水平较上季明显回升，6月为上半年最好水平，但上半年利润同比仍小幅下降。国资委要求央企下半年打好提质增效攻坚战，努力完成全年效益实现恢复性增长的目标。

--中国央企：中纺集团整体并入中粮集团，成为后者全资子公司

据国资委网站信息，中国中纺集团整体并入中粮集团有限公司，成为其全资子企业。中国中纺集团不再作为国资委直接监管企业。

--中国经济：四部委发布涉企收费清理专项检查，确保降费举措落地

中国财政部，发改委等四部委发布涉企收费清理情况专项检查方案，检查重点包括国家明令取消、停征、免征，以及降低收费标准的行政事业性收费和政府性基金项目，未按规定落实到位的。时间自7月15日到9月底。

--中欧关系：中国与欧盟将建立双边机制应对钢铁产能过剩-中国外长王毅

中国外交部长王毅表示，中国与欧盟同意建立双边机制，应对钢铁产能过剩情况。

--中国消费：今年起社会消费品零售额增速将迈入个位数时代--普华永道

国际会计和咨询公司普华永道发布报告，未来几年随着中国消费零售业的转型及日趋成熟，国内消费品零售总额的增速将继续放缓，从而进入个位数时代，预计今年全年增速达9.2%，明年增长率为8.6%。

【金融】

--中国金融：6月央行外汇占款减少近千亿元，主因央行向市场外汇提供流动性

6月中国央行口径外汇占款现连续八个月减少，且降幅有所扩大， 和当月外储变动表现相反，对此央行调查统计司司长盛松成指出，外占减少主要与英国“脱 欧”导致的金融市场波动有关，为稳定预期，中国央行向市场提供了少量外汇流动性。

--中国金融：M2增速放缓主因地方债大量发行及银行承兑汇票大减--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成称，地方政府债券大量发行及银行承兑汇票大幅减少等是上半年M2增速放缓的主要原因，但考虑到当前M2余额已达149万亿元人民币，已超过GDP的一倍，11.8%的M2增速仍为适度。

--中国央行：6月末外币贷款余额结束连续10月减少，外币存款则现续降

中国央行公布数据显示，6月末外币贷款小幅增加，结束此前连续10个月减少走势；于此同时外币存款余额减少18亿美元，但降幅明显较上月的88亿美元收窄。

--中国金融：6月末银行不良率续升至1.81%，拨备覆盖率161.3%--银监会

中国银行业监督管理委员会公布数据显示，6月末商业银行不良贷款率续升至1.81%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至161.3%。

--中国保险：延长老年人住房反向抵押养老保险试点期间，扩试点范围--保监会

中国保监会称，为深化商业养老保险供给侧改革，为老年人增加养老选择，决定延长老年人住房反向抵押养老保险试点期间，并扩大试点范围。

--中国金融：北京海淀拟设立300亿元并购母基金，规模为国内同类最大--报载

中国北京市海淀区金融办负责人称，海淀区拟设立规模高达300亿元人民币的中关村并购母基金，在完成设立母基金及相关政策落地后，中关村并购资本中心将于年内正式挂牌成立；这将是国内规模最大的并购母基金。

--《台湾金融市场一周展望》热钱压境台股高点不设限，台币上看31.8

国际热钱大军再压境，带动台湾股汇双涨行情。分析师指出，目前台股正步入资金行情“三部曲”，指数高点不设限。下周料在法说及资金行情持续发威激励下，指数有望上看9,100点；惟短线须留意台币盘中由升转贬等警讯，以及外资在期货市场动向。

【固定收益】

--《分析》资金宽松中国央行连两周净回笼，结构性工具料成未来主力

在流动性持续宽松下，中国央行公开市场本周连续第二周净回笼，不过MLF（中期借贷便利）续作规模略超全周到期量。分析人士称，逆回购+MLF组合操作彰显央行仍意在熨平资金面，在国内外经济环境充满不确定的情况下，货币环境将维持宽松，而政策姿态料保持中性稳健。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.1619%，六个月2.1738%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率2.1619%，边际中标收益率2.1777%，投标倍数4.25倍。同时招标的六个月期品种，加权中标收益率2.1738%，边际中标收益率2.2306%，投标倍数3.03倍。

--中国货币市场：资金面宽松供需两旺，流动性预期维持乐观

中国银行间市场资金面继续宽松，今日有千亿MLF(中期借贷便利)到期，但央行已提前续做，并未产生明显扰动。交易员称，下半月缴税或对资金面有一定负面影响，不过预计央行还将以公开市场操作和MLF及时应对，流动性方面不会有太大压力。

--中国债市动态：数据未明显超预期现券小幅走强，配置需求支撑仍有力

中国银行间债市周五早盘现券收益率先升后降，国债期货亦探低后反弹；今日一大波经济金融数据来袭，总体看虽略好但也未明显超出预期，短期不确定因素消除后主动买盘力量又有所增强。

--中国票据市场：转贴利率明显下行，收票热情高涨推低利率但下行空间有限

中国票据市场本周转贴利率明显下行，一年电票利率成交在2.82%左右位置。交易员表示，由于流动性持续充裕，且以股份制银行为代表的机构收票热情高涨，转贴利率因此一路走低；但受制于资金成本，预计利率下行空间有限。

【外汇】

--《人民币综述》点心债无畏贬值续扬，中资拥主场优势需留意是否过热

无畏人民币走贬，点心债(含宝岛债)在外有全球债市走多、内有需求大于供给等带动下，初、次级市场表现热络。由于可配置标的愈来愈少，且中资拥有主场优势，多头续航可期，但需提防过热风险。

--中国汇市：人民币早盘随中间价续小升，受宏观数据好于预期提振

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价继续小幅上涨，中间价亦续升。交易员称，今日稍早公布的中国宏观经济数据普遍好于预期，小幅提振人民币汇价，且中资大行继续提供美元流动性，短期人民币料在当前位置盘整。

--中国外汇：掉期冲销启动，15家机构终止34.8亿美元交易--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，该中心当天在银行间外汇市场成功组织首轮外汇掉期冲销业务，这也是全球外汇市场首次对外汇掉期等汇率衍生品开展交易压缩，中国银行等15家机构参与本轮冲销，共提前终止232笔，34.8亿美元外汇掉期交易，并释放相应授信额度。

--离岸人民币：台湾6月底人民币存款月减0.77%，连续五个月下降

台湾央行公布，至6月底止台湾银行业累计人民币存款达3,059 .54亿元(含可转让定期存单)，较前月减0.77%，连续五个月减少。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指近收平，宏观经济趋稳后市大盘仍将震荡上行

中国股市沪综指近收平。分析师指出，今日公布数据显示宏观经济仍较稳定，大盘在3,100点下方进行横向盘整，多空双方均较为谨慎，成交量继续萎缩。市场虽处于震荡期，但盘中仍不乏国企改革等热点板块，料后市股指整体仍处于震荡上行趋势中。

--中港个股：光大银行称大股东光大集团增持4.25亿股，占总股本的0.91%

中国股份制银行--光大银行公告称，主要股东中国光大集团股份公司通过二级市场买入方式增持该行股份合计约4.25亿股，占总股本的0.91%，增持后持股比例提高至28.88%。

--中韩企业：三星电子买入30亿元人民币的比亚迪股份--韩国经济新闻

韩国经济新闻报导，三星电子已同意买入价值约30亿元人民币(4.4910亿美元)的比亚迪股份。比亚迪是中国的一家汽车和电动车电池厂商。

--中国企业：中船重工将建20座海上核电站，为南海岛礁提供能源和淡水保障

据中核集团微信公众号，中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造，而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。这种海上移动式小型核电站，将为中国南沙岛礁提供能源保障及淡水保障。

--中港个股：中集集团预计上半年将由盈转亏，受累出口低迷和子公司拨备

全球最大的集装箱生产企业--中集集团称，预计今年上半年业绩由盈转亏，因中国出口持续低迷以及子公司大幅拨备。

--中国个股：TCL集团预计上半年净利下滑61%-65%，因液晶面板售价大降等