澳洲经济指标总览--7月15日

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 8月2日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差22.18 逆差15.79 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) +2% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 8月4日 (较前月) 5月 +0.2% +0.2% 就业市场(经季节调整) 8月18日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +0.79 +1.92 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.84 +0.25 失业率 5.8% 5.7% 就业参与率 64.9% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月27日 总体CPI(较前季) 第一季 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.7% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.9% 国际贸易价格指数 7月28日 进口物价(较前季) 第一季 -3.0% -0.3% 出口物价(较前季) -4.7% -5.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第一季 赤字208 赤字226 9月6日 商品与服务贸易收支 逆差81.14 逆差109.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月7日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.1% +2.9% (完)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64