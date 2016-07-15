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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 10:08 BJT

中港个股：中集集团预计上半年将由盈转亏，受累出口低迷和子公司拨备

路透香港7月15日 - 全球最大的集装箱生产企业--中集集团 称，预计今年上半年业绩由盈转亏，因中国出口持续低迷以及子公司大幅拨备。

受此消息拖累，中集H股周五早盘初段一度跌5.8%，低探9.59港元；A股亦跌4.6%，低探14.21元人民币。

据公告，中集预计今年上半年亏损不超过4.5亿元，每股亏损不超过0.151元；去年同期则为盈利15.2亿元。

公司表示，经营业绩亏损主要原因有二：一是中国经济增速放缓，国际贸易和出口持续低迷，人民币汇率波动加大；二是非全资附属公司中集安瑞科 就终止收购南通太平洋而对相关退款做出12.1亿元拨备，导致业绩亦由盈转亏。

受中集的业绩拖累，中集主要股东招商局国际 亦发出盈警，预计今年上半年净利按年大幅下跌，其股价早盘初段一度跌5.8%，低探20.45港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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