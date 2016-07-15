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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 10:26 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在略好于预期的中国数据公布后反应平淡

0208 GMT

* 澳元/美元朝着平盘水平反弹，此前中国公布了略好于预期的数据

* 随着中国数据的公布，澳元/美元重新迈向0.7650美元

* 美元兑日圆之外亚币略走低，但至少是在尝试性波动

* 二季度GDP同比增长6.7%，6月工业同比增6.2%

(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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