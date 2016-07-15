新加坡金融：新加坡交易所交易中断后于周五重开

路透新加坡7月15日 - 新加坡证券市场周五恢复交易，此前发生了过去两年中的第四次重大交易中断。在本地区面临严峻竞争，新加坡交易所执行长罗文才试图重振新交所活力，此次事故加大了他的压力。

新加坡交易所 发布公告称，在当地时间周四中午之前交易暂停，因系统生成重复的交易确认信息。恢复交易的计划两次被迫延迟，之后交易所结束了当天交易。

新加坡交易所股价周五开盘跌0.4%，随后涨0.3%至7.81坡元。其表现逊于海峡时报指数 ，该指数涨0.75%。

本次交易中断给罗文才带来更多挑战，他周四刚刚完成第一年任期。新交所在努力提升证券交易量，并在2013年发生小股崩盘事件后试图改善对交易活动的审查。

“这明显对他们的声誉造成打击，”华侨银行研究主管Carmen Lee说道。

新交所称，核对丢失和重复的信息存在困难，导致这一过程长于预期。(完)