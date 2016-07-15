版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 11:25 BJT

全球金融：今年迄今违约的发债企业较上年同期增50%至100家--标普

路透纽约7月14日 - 标准普尔周四称，今年迄今为止全球发生违约的发债企业较上年同期增加50%至100家，为2009年以来同期之最。2009年信贷危机时，同期的违约发债企业高达177家。

标普称，今年迄今为止发生违约的发债企业有67家总部在美国，18家在新兴市场，九家在包括澳洲、加拿大、日本和新西兰在内的其他发达国家，还有六家在欧洲。

标普称，2015年同期有62家发债企业违约，32家总部在美国，14家在新兴市场，12家在欧洲，四家在其他发达国家。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐