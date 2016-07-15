韩国数据：6月银行外汇存款增加，美元存款激增是主因

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透首尔7月15日 - 韩国央行周五公布数据显示，6月银行外汇存款增加，一些企业似乎增加了美元存款。
韩国央行在声明中称，6月底银行外汇存款增加28亿美元至596亿，为两个月来最高。
6月美元存款增加31亿美元至500亿美元，欧元存款减少9亿美元至27亿美元。央行称，欧元存款减少主要源于一些机构投资者撤走资金。
6月人民币存款增加3亿美元至19亿美元。截止6月底美元在所有外资存款中的比重占到83.9%，人民币占3.2%，欧元占4.6%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
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