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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 11:03 BJT

韩国数据：6月银行外汇存款增加，美元存款激增是主因

路透首尔7月15日 - 韩国央行周五公布数据显示，6月银行外汇存款增加，一些企业似乎增加了美元存款。

韩国央行在声明中称，6月底银行外汇存款增加28亿美元至596亿，为两个月来最高。

6月美元存款增加31亿美元至500亿美元，欧元存款减少9亿美元至27亿美元。央行称，欧元存款减少主要源于一些机构投资者撤走资金。

6月人民币存款增加3亿美元至19亿美元。截止6月底美元在所有外资存款中的比重占到83.9%，人民币占3.2%，欧元占4.6%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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