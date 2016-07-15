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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 10:59 BJT

台湾股市：盘中涨0.8%至一年高位；台币跳涨至2015年8月以来最高

电子类指数 涨0.8%，金融保险类指数 亦升0.8%。

全球晶圆代工龙头台积电 股价接近持平。该公司今年第二次下调2016年全球智能手机出货量增长预估，因市场对高端手机的需求放缓，阻碍了科技业成长的主要推动力。(完)

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