日本股市：早盘上涨1.2%，受美股再创纪录新高和日圆走软提振

“美股上涨，日圆疲软，继续推动日经指数走高，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。“英国央行按兵不动或许与市场预期相左，但该行为8月降息敞开大门，让市场免于陷入混乱。”

英国央行周四意外维持利率不变，令投资者的预期落空，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。

法国尼斯周四晚间发生一名攻击者驾驶卡车高速冲撞正在观赏国庆烟火的群众，法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)称，该事件已经造成80人死亡，18人重伤。

“如果地缘政治风险显示扩散迹象，我们需要小心避险，但如果此类风险在区域性上得到控制，就不会对金融体系带来负面影响，”Ichikawa说。

备受瞩目的日本通讯应用软件公司LINE 上市首日，在东京证交所开盘报4,900日圆(46.17美元)，较首次公开发行(IPO)价格高出48%。此前该公司在纽约-东京双挂牌募得1,150亿日圆(11亿美元)。该公司股价最新报4,680日圆。

迅销(Fast Retailing)早盘收涨16.3%，之前该公司旗下的优衣库报告称，3-5月营业利润增长18.6%。

Lion Corp 跌6.6%，此前瑞士信贷将该公司股票评级从“表现超越大盘”调降至“中性”，称目标价已被实现。

东证股价指数 涨0.9%至1,322.75，JPX日经400指数 涨0.9%至11,886.93。