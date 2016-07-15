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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 11:04 BJT

全球金属：5月镍供应短缺扩大至11,200吨--INSG

路透墨尔本7月15日 - 国际镍业研究组织(INSG)周五数据显示，全球市场5月镍供应短缺扩大至11,200吨，因精炼镍产量下降。

5月全球原镍产量降至164,700吨，但消费量小幅升高至175,900吨。4月镍供应短缺下修至6,500吨。

5月镍矿供应较上月的159,900吨增加22.7%至196,300吨，暗示未来精炼镍供应将增加。印度尼西亚的镍矿供应跳升30%。(完) (编译 王琛；审校 汪红英)

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