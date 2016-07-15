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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 11:16 BJT

澳新汇市：澳元劲扬，获益于中国经济数据好于预期

澳元兑美元连涨势头已进入第七周，从0.7145美元一路升至0.7676美元。

澳元兑日圆的涨势大多得益于市场猜测日本央行将进一步宽松政策，从而促使投资者减持日圆多仓。

澳元兑日圆 攀升至81.41日圆，本周已大涨7%，为2009年2月以来最大周度涨幅。

全球投资者风险偏好回升帮助提振澳元，因其收益仍相对较高。

新西兰元兑美元 表现逊色，本周迄今下跌1.7%报0.7186美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉/徐文焰；审校 张明钧/王颖)

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