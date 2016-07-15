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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 11:31 BJT

中国新债：农发行下周三将增发至多200亿元五期固息债，期限5-20年

路透上海7月15日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(20日)招标增发至多200
亿元人民币五期固息债，期限包括五、七、10、15和20年。
    
    上述五期债为该行今年第11、七、八、九、10期增发债，票面利率依次为3.10%、3.28%
、3.37%、3.95%和3.95%。具体发行条款如下：  
 
                    2016年第11、七、八、九、10期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限    5年：50亿；7/20年：30亿
                    10年：70亿；15年：20亿
    期限/计息方式   5/7/10/15/20年固息
    招标时间        5/7/10年：7月20日下午14:00-15:00
                    15/20年：7月20日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          7月22日  
    起息日          5年：3/11；7/10/15/20年：2/26
    发行期          7/21-7/22
    上市日          7月26日
    基本承销额      无
    承揽费          5年：0.10%；7/10/15年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------------------(完)
                
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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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