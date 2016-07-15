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债券 | 2016年 7月 15日 星期五 11:47 BJT

英国数据：统计局称将修正公共部门净债务预期以反映汇率波动

路透伦敦7月14日 - 英国国家统计局周四称，在密切观察汇率如何影响英国债务规模之后，将修正近期对英国公共部门净债务(PSND)的预期。

英国国家统计局称，预计2016年3-5月的PSND以及扣除国有银行的PSND将被分别上修27.35亿英镑、22.36亿英镑和15.02亿英镑。

统计局称，6月英镑汇率出现大幅波动，英国公投决定退欧后英镑兑美元跌至31年低点，因而对计算方法进行调整后，PSND可能下修约30-40亿英镑。

与PSND的总体规模相比，修正金额相对较小。扣除国有银行的PSND最新数据为1.607万亿(兆)英镑。(完)

(编译 王琛；审校 徐文焰)

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